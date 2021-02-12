Ковалевский Колос обновил список игроков, которые будут выступать в УПЛ. Однако места в команде не нашлось нападающему Евгению Селезневу.

Евгений Селезнев больше не сможет выступить за Колос в матчах УПЛ в этом сезоне. На официальном сайте чемпионата игрока нет в перечне футболистов Колоса.

К теме Команда УПЛ, футбольная пенсия или российское дно: где продолжит карьеру Евгений Селезнев

Также на профиле самого Селезнева больше не указано команды, за которую он выступает.

Хотя на сайте Колоса Селезнев еще в списке игроков основной команды.

Скандал с участием Селезнева в Колосе: главное