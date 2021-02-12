Колос исключил Селезнева из заявки на сезон
Ковалевский Колос обновил список игроков, которые будут выступать в УПЛ. Однако места в команде не нашлось нападающему Евгению Селезневу.
Источник:УПЛ
Евгений Селезнев больше не сможет выступить за Колос в матчах УПЛ в этом сезоне. На официальном сайте чемпионата игрока нет в перечне футболистов Колоса.
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Также на профиле самого Селезнева больше не указано команды, за которую он выступает.
Хотя на сайте Колоса Селезнев еще в списке игроков основной команды.
Скандал с участием Селезнева в Колосе: главное
- 31 января стало известно, что Селезнев покинул расположение Колоса на сборах в Турции. Соответствующее решение было принято тренерским штабом.
- В СМИ написали о конфликте между Селезневым и тренером команды. А футболиста обвиняли в нарушении режима. Якобы он прибыл на игру пьяным.
- Селезнев опроверг информацию о том, что он был пьян. А причину пропуска игры назвал проблемы с ахиллами. Кроме того, он заявил, что в клубе пытаются незаконно от него избавиться.
- Игрок встретился с президентом клуба. Но детали их разговора пока неизвестны.
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