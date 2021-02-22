Пів команди почало бухати: президент клубу УПЛ розповів про прихід Селезньова у Колос
Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився думкою про Євгена Селезньова і Артема Мілевського.
Джерело:FootBoom
Поворознюк заявив, що ніколи б не запросив цих футболістов до себе в Інгулець. Причиною тому – інша філософія команди.
До слова: Колос виключив Селезньова із заявки на сезон
Такі гравці, як Селезньов і Мілевський ніколи не будуть в Інгульці. У нас зовсім інша філософія, інше відношення до футболу. Якщо б це був Лисенко із Колосу, це інше питання. Подивіться, як він у свої роки відноситься до футболу. Йому 32, а він біжить до останньої хвилини, б’ється на полі, рубається. Таких гравців небагато, які в такому віці відносяться до футболу професійно. Ось якби до нас прийшов Лисенко, я б його взяв,
– сказав Поворознюк.
Також президент Інгульця зазначив, що прихід Селезньова негативно вплинув на футболістів Колоса.
"Селезньова і Мілевського треба забувати. Є молоді і перспективні хлопці, про яких потрібно говорити. Який піар з того, що Колос запросив Селезньова? Всі притримувалися спортивного режиму, а потім півкомади почало бухати. Так хіба це піар", – заявив він.
Скандал за участі Селезньова у Колосі: що трапилося
- 31 січня стало відомо, що Селезньов покинув розташування Колоса на зборах в Туреччині. Відповідне рішення було прийнято тренерським штабом.
- У ЗМІ написали про конфлікт між Селезньовим та тренером команди. А футболіста звинувачували у порушенні режиму. Нібито він прибув на гру п'яним.
- Селезньов спростував інформацію про те, що він був п'яним. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами. Окрім того, він заявив, що у клубі намагаються незаконно його позбутися.
- Гравець зустрівся з президентом клубу. Але деталі їх розмови поки невідомі.
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