Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився думкою про Євгена Селезньова і Артема Мілевського.

Поворознюк заявив, що ніколи б не запросив цих футболістов до себе в Інгулець. Причиною тому – інша філософія команди.

До слова: Колос виключив Селезньова із заявки на сезон

Такі гравці, як Селезньов і Мілевський ніколи не будуть в Інгульці. У нас зовсім інша філософія, інше відношення до футболу. Якщо б це був Лисенко із Колосу, це інше питання. Подивіться, як він у свої роки відноситься до футболу. Йому 32, а він біжить до останньої хвилини, б’ється на полі, рубається. Таких гравців небагато, які в такому віці відносяться до футболу професійно. Ось якби до нас прийшов Лисенко, я б його взяв,

– сказав Поворознюк.

Також президент Інгульця зазначив, що прихід Селезньова негативно вплинув на футболістів Колоса.

"Селезньова і Мілевського треба забувати. Є молоді і перспективні хлопці, про яких потрібно говорити. Який піар з того, що Колос запросив Селезньова? Всі притримувалися спортивного режиму, а потім півкомади почало бухати. Так хіба це піар", – заявив він.

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