Пока Ломаченко защищает Украину в ВСУ: в бою Камбосос – Хейни предусмотрен реванш

Уже 5 июня на ринг в австралийском Мельбурне вернутся Дэвин Хейни и Джордж Камбосос. Стали известны новые детали соглашения боксеров.

Арум: Наш контракт с Хейни рассчитан на несколько матчей

По словам главы Top Rank Боба Арума, в контракте боя есть пункт о реванше. Но второй поединок между боксерами состоится лишь в том случае, если Джордж Камбосос потерпит поражение на глазах родных болельщиков.

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Уже даже известно, где состоится второе сражение, если в первом победу будет праздновать Дэвин Хейни. Вторую встречу тоже примет Австралия. Поэтому в случае поражения у Камбососа будет шанс вернуть себе титулы.

Реванш будет только в случае победы Хэйни. Если Дэвин выигрывает поединок у Камбососа, то известно и место второго боя – он пройдет в Австралии. Наш контракт с Хейни рассчитан на несколько матчей. Точную цифру назвать не смогу, но по меньшей мере три под крылом Top Rank,

– сказал Арум.

В преддверии этого поединка между Хейни и Камбососом вспыхнула словесная перепалка на пресс-конференции.

Ломаченко отказался и защищает Украину

Также страну не покинул другой украинский боксер Денис Беринчик. Денис активно волонтерит, ездил в Харьков и разгребал завалы в Сумской области. С них пример не последовал Александр Усик, выехавший за границу ради реванша против Энтони Джошуа.