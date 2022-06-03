Арум: Наш контракт із Хейні розрахований на кілька матчів

За словами глави Top Rank Боба Арума, у контракті бою є пункт про реванш. Але другий поєдинок між боксерами відбудеться лише у тому разі, якщо Джордж Камбосос зазнає поразки на очах рідних уболівальників.

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Вже навіть відомо, де відбудеться другий бій, якщо у першому перемогу святкуватиме Девін Хейні. Другу зустріч теж прийме Австралія. Тому у разі поразки Камбосос буде мати шанс повернути собі титули.

Реванш буде лише у разі перемоги Хейні. Якщо Девін виграє поєдинок у Камбососа, то відоме і місце другого бою – він пройде в Австралії. Наш контракт із Хейні розрахований на кілька матчів. Точну цифру назвати не зможу, але щонайменше три під крилом Top Rank,

– сказав Арум.

Напередодні цього поєдинку між Хейні та Камбососом спалахнула словесна перепалка на пресконференції.

Ломаченко відмовився і захищає Україну

Суперником Камбососа у цьому поєдинку повинен бути аж ніяк не Хейні. Василь Ломаченко повинен був спробувати повернути собі чемпіонські титули, які втратив у бою проти Теофімо Лопеса, якими тепер володіє австралійський боксер.

Однак Ломаченко обрав не ринг, а захист рідної країни. 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Після чого боксер вступив у лави територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського. Василь мав шанс виїхати за кордон та провести двобій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Але Василь відмовився від титульного поєдинку. Він залишився боронити рідну країну від окупантів. Таке рішення неабияк приємно здивувало його українських прихильників. Камбосос, його команда та ще багато боксерів похвалили Ломаченка за таку патріотичну позицію, яку він тримає до нині.

За словами колишньої легкоатлетки Ольги Саладухи, Ломаченко боронить країну вже у лавах ЗСУ.

Як раніше повідомляла дружина Олександра Усика, Василь не покине країну, поки Україна не переможе у війні проти Росії.

Також країну не покинув інший український боксер Денис Берінчик. Денис активно волонтерить, їздив у Харків та розгрібав завали на Сумщині. З них приклад не взяв Олександр Усик, який виїхав за кордон заради реваншу проти Ентоні Джошуа.