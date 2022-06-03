Арум: Наш контракт с Хейни рассчитан на несколько матчей
По словам главы Top Rank Боба Арума, в контракте боя есть пункт о реванше. Но второй поединок между боксерами состоится лишь в том случае, если Джордж Камбосос потерпит поражение на глазах родных болельщиков.
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Уже даже известно, где состоится второе сражение, если в первом победу будет праздновать Дэвин Хейни. Вторую встречу тоже примет Австралия. Поэтому в случае поражения у Камбососа будет шанс вернуть себе титулы.
Реванш будет только в случае победы Хэйни. Если Дэвин выигрывает поединок у Камбососа, то известно и место второго боя – он пройдет в Австралии. Наш контракт с Хейни рассчитан на несколько матчей. Точную цифру назвать не смогу, но по меньшей мере три под крылом Top Rank,
– сказал Арум.
В преддверии этого поединка между Хейни и Камбососом вспыхнула словесная перепалка на пресс-конференции.
Ломаченко отказался и защищает Украину
- Соперником Камбососа в этом поединке должен быть отнюдь не Хэйни. Василий Ломаченко должен был попытаться вернуть себе чемпионские титулы, потерявшие в бою против Теофимо Лопеса, которыми теперь владеет австралийский боксер.
- Однако Ломаченко выбрал не ринг, а защиту родной страны. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. После чего боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского. Василий имел шанс уехать за границу и провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Но Василий отказался от титульного поединка. Он остался защищать родную страну от оккупантов. Такое решение очень приятно удивило его украинских поклонников. Камбосос, его команда и многие боксеры похвалили Ломаченко за такую патриотическую позицию, которую он держит до сих пор.
- По словам бывшей легкоатлетки Ольги Саладухи, Ломаченко отстаивает страну уже в рядах ВСУ.
- Как ранее сообщала супруга Александра Усика, Василий не покинет страну, пока Украина не победит в войне против России.
Также страну не покинул другой украинский боксер Денис Беринчик. Денис активно волонтерит, ездил в Харьков и разгребал завалы в Сумской области. С них пример не последовал Александр Усик, выехавший за границу ради реванша против Энтони Джошуа.