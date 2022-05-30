Австралиец хотел выйти на ринг против Ломаченко
Василий Ломеченко мог выйти на ринг против Джорджа Камбососа летом 2022 года. Однако из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, планы украинца изменились.
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Камбосос: Я выбираю только самые большие бои. Именно по этой причине я сражался с Теофимо Лопесом. По этой причине я и хотел сражаться с Ломаченко. И только когда сорвался бой с Ломаченко, мы обратились к Девину. Он согласился, но разве у него был другой выбор? Ты ведь не мой обязательный претендент. Все-таки обязателен?
Хейни: Все было не так. Правительство Австралии было готово выделить деньги только на твой бой против меня или Ломаченко», – ответило.
Камбосос: Они были готовы выделить деньги только на Ломаченко.
Хейни: Когда Лома стал недоступен, тебе пришлось обратиться ко мне.
Камбосос: Нет, я мог провести бой с кем-либо, даже с мусорщиком, но я выбрал тебя. Повторяю, ты мой обязательный претендент? Если нет, то я выбрал тебя и не иначе.
Ломаченко отказался уезжать из Украины
- Василий Ломаченко стал одним из первых, кто вернулся в Украину и встал на ее защиту. Боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского.
- 34-летнему бойцу разрешили уехать из Украины ради боя против Камбососа. Но он отказался. Мол, что не покинет родную страну, пока там идет война.
Камбосос – Хейни: что известно о бое
- Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос проведет первую защиту своих титулов. Он выйдет на ринг против американца Дэвина Хэйни.
- Чемпионский поединок состоится 4 июня в Мельбурне.
- Для австралийца это первая защита своих титулов.
- Хейни является чемпионом мира в легком весе по версии WBC.