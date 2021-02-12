История с отстранением Евгения Селезнева в Колосе набирает обороты. У футболиста, вероятно, возникло недоразумение с главным тренером Колоса Русланом Костышиным.

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что у Селезнева конфликт с менеджментом и тренерским штабом Колоса.

К теме Селезнев впервые рассказал о скандале с Колоссом: заподозрил заговор и возразил алкоголь

По словам Денисова, идея пригласить Селезнева в Колос принадлежала владельцу клуба Андрею Засухе.

"Когда есть инициатива президента приглашения игрока в команду и если игрок вдруг не находит общего языка с тренером, то это становится головной болью не только игрока и тренера, но и президента", – сказал Денисов.

Селезнев приехал со справками

Директор каналов "Футбол 1/2/3" рассказал, что общался с Селезневым и Засухой. Он подтвердил, что между владельцем Колоса и футболистом была встреча.

Евгений полностью отрицает, что он был выпившим, или даже какие-то наркотики, условно говоря. Он приехал со справками, показал, что он абсолютно чистый,

– отметил Денисов.

Он сообщил, что Засуха "готов принять ситуацию такой, какая она есть". Однако проблема, как утверждает Денисов, в конфликте между Селезневым и Костышиным.

"По словам Селезнева, он делает все попытки выйти на связь с Костышиным, но он на связь не выходит и общаться не хочет", – резюмировал Денисов.

Кстати Колос исключил Селезнева из заявки на сезон

Детали отстранения Селезнева