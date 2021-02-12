Приехал со справками: появились новые детали конфликта Селезнева в Колосе
История с отстранением Евгения Селезнева в Колосе набирает обороты. У футболиста, вероятно, возникло недоразумение с главным тренером Колоса Русланом Костышиным.
Источник:"Денисов Time"
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что у Селезнева конфликт с менеджментом и тренерским штабом Колоса.
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По словам Денисова, идея пригласить Селезнева в Колос принадлежала владельцу клуба Андрею Засухе.
"Когда есть инициатива президента приглашения игрока в команду и если игрок вдруг не находит общего языка с тренером, то это становится головной болью не только игрока и тренера, но и президента", – сказал Денисов.
Селезнев приехал со справками
Директор каналов "Футбол 1/2/3" рассказал, что общался с Селезневым и Засухой. Он подтвердил, что между владельцем Колоса и футболистом была встреча.
Евгений полностью отрицает, что он был выпившим, или даже какие-то наркотики, условно говоря. Он приехал со справками, показал, что он абсолютно чистый,
– отметил Денисов.
Он сообщил, что Засуха "готов принять ситуацию такой, какая она есть". Однако проблема, как утверждает Денисов, в конфликте между Селезневым и Костышиным.
"По словам Селезнева, он делает все попытки выйти на связь с Костышиным, но он на связь не выходит и общаться не хочет", – резюмировал Денисов.
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Детали отстранения Селезнева
- Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас 31 января сообщил, что Колос отчислил Селезнева из-за нарушения режима.
- По версии, которая появилась в СМИ, Евгений якобы прибыл на товарищеский матч в Турции против Руха в состоянии алкогольного опьянения.
- 2-го февраля Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
- 35-летний футболист отрицает информацию о том, что употреблял алкоголь.
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