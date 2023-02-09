Бывшая первая ракетка Украины рассказала о разговоре с теннисными ассоциациями, которые продолжают продвигать свой принцип о "спортивной политике". Россияне и белорусы продолжают выступить на соревнованиях WTA и ATP Туров, но под нейтральным флагом.

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Свитолина: Это очень огорчает, что они почему-то не слышат украинцев

Украинские теннисистки бились как рыба об лед, но это не убедило теннисные ассоциации отстранить спортсменов из враждебных стран.

Мы обсуждали это миллион раз с WTA и ATP, но они не хотят слышать и не хотят принимать никаких действий в этом направлении. Это очень огорчает, что они почему-то не слышат украинцев.

– сказала Элина.

"Потому что они теряют деньги"

Также Свитолина рассказала о разговоре с другими украинскими теннисистами по теме отказов от матчей против соперников стран-террористов. По словам Элины, далеко не все украинские готовы отказываться от этих поединков. Причина – потеря денег. Какая-то не слишком патриотическая причина, ведь можно заработать и играя против других соперников.

К сожалению, не все украинские теннисисты готовы к этому шагу. Потому что они теряют деньги. К сожалению, не все готовы. С другой стороны, можно понять украинских теннисистов, потому что у них есть семьи, они должны зарабатывать. К несчастью,

– призналась Свитолина.

Отметим, что в одном из интервью Леся Цуренко сообщила, что в будущем будет отказываться от поединков против россиянок Ей ведь морально выдерживать поединки против представительниц страны-оккупанта. И вообще, ей противно быть на одном турнире с враждебными оппонентками.

Напомним, что Свитолина в новом сезоне не провела ни одного матча. Она вообще последний раз выходила на корт еще в марте 2022 года, ведь в октябре того же года Элина стала мамой дочери Скай. Однако уже анонсирует дату возвращения в тур WTA.

Титулованная теннисистка 6 февраля приехала в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Элина уже съездила в Ирпень, сильно пострадавший от "русского мира" после 24 февраля, также теннисистка посетила родную Одессу, где проживает ее бабушка.

9 февраля Свитолина в компании Сергея Стаховского проведет мастер-класс в Вышгороде (Киевская область) для молодых украинских теннисистов.