Мастер-класс с участием звездных украинских теннисистов состоится 9 февраля в современном спортивном комплексе Sport Villa Grays в Вышгороде в Киевской области. Мероприятие будет иметь безопасные условия, ведь на территории комплекса есть бомбоубежища. Поэтому юные теннисисты могут не беспокоиться за свою безопасность в случае воздушной тревоги.

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Свитолина: Я счастлива, что еду в Украину

Элина Свитолина уже в статусе мамы вернется в Украину. Бывшая первая ракетка страны надеется, что такая мера, организуемая ее благотворительным фондом, поможет детям в сверхсложное для них время.

Свитолина убеждена, что сейчас все должны делать максимум, чтобы после победы в войне украинский флаг поднимался выше других на соревнованиях как можно чаще.

Я счастлива, что еду в Украину, чтобы пообщаться с детьми и поддержать их в это сверхсложное время. Надеюсь, что мастер-класс вдохновит их на новые победы и достижения. Кроме того, я стараюсь напомнить по важности спорта – понятно, что сейчас внимания ему уделяют меньше. Но я убеждена, что и во время войны следует делать все возможное, чтобы после нашей победы на международных спортивных аренах как можно чаще поднимали желто-голубое знамя,

– выдала мощный спич Свитолина. Участие в таком звездном мастер-классе смогут принять теннисисты в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого до 2 февраля нужно заполнить форму участника мероприятия. А уже 4 февраля организаторы происшествия свяжутся с теми, кто будет приглашен на мероприятие, ведь количество мест ограничено. Обратите внимание! Регистрация для юных теннисистов по ссылке.



Мастер-класс от Свитолиной и Стаховского / Фото из инстаграммы Фонда теннисистки