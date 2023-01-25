Мастер-класс с участием звездных украинских теннисистов состоится 9 февраля в современном спортивном комплексе Sport Villa Grays в Вышгороде в Киевской области. Мероприятие будет иметь безопасные условия, ведь на территории комплекса есть бомбоубежища. Поэтому юные теннисисты могут не беспокоиться за свою безопасность в случае воздушной тревоги.
Стоит увидеть Никаких поздравлений с врагом: Марченко не пожал руку россиянину после победы – видео момента
Свитолина: Я счастлива, что еду в Украину
Элина Свитолина уже в статусе мамы вернется в Украину. Бывшая первая ракетка страны надеется, что такая мера, организуемая ее благотворительным фондом, поможет детям в сверхсложное для них время.
Свитолина убеждена, что сейчас все должны делать максимум, чтобы после победы в войне украинский флаг поднимался выше других на соревнованиях как можно чаще.
Мастер-класс от Свитолиной и Стаховского / Фото из инстаграммы Фонда теннисистки
- Напомним, что после 24 февраля Стаховский вернулся в Украину и взял в руки оружие. Сергей в компании Александра Долгополова частенько ездит на фронт, куда увозит помощь нашим военным.
- Свитолина помогает в тылу. Элина, которая в октябре стала мамой, организует благотворительные мероприятия, где собирает деньги для Украины, в начале полномасштабного вторжения отдавала заработанные от турниров призы на армию и посещает дипломатические мероприятия.
- Недавно Свитолина порадовала своих поклонников намеками о возобновлении карьеры после перерыва, вызванного беременностью.