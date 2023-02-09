Бронзовый призер Олимпиады-2020 назвал месяц, когда попытается снова сыграть в WTA Туре. Дата возможного возвращения Элины Светолиной в соревнования уже далеко не за горами.

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Свитолина: Посмотрим, в каком физическом и ментальном состоянии я буду

Сейчас теннисистка и счастливая мамочка планирует вернуться в турниры в апреле. У Элины еще немного времени, чтобы вернуть себе физическую форму, ведь последний раз одесситка выходила на корт еще в марте 2022 года.

Напомним, что в мае 2020 года теннисные супруги Светолиной и Гаэля Монфиса сообщили о беременности Элины. А уже 15 октября украинка родила дочь, которую назвали Скай.

Буду возвращаться в тур в апреле – это моя задача, которую стараюсь брать на себя. Посмотрим, в каком физическом и ментальном состоянии буду. Апрель стоит в моем плане. Будем смотреть с мужем, как дочь будет чувствовать себя, путешествовать с нами, как она будет в теннисном туре,

– сказала Свитолина.

Элина уже возобновила тренировки, сочетающиеся с благотворительной деятельностью. Фонд Светолиной поддерживает юных теннисистов не только во время войны в Украине, но и до 24 февраля. Также Элина организует благотворительные вечера, аукционы и является послом платформы UNITED 24. До беременности отдавала все призовые на нужды Украины, а также делала пожертвования в помощь военным.

6 февраля теннисистка впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину приехала в Киев. Также Элина посетила родную Одессу, куда поехала к бабушке. Также теннисистка съездила в разрушенный оккупантами Ирпень, чтобы своими глазами почувствовать все ужасы "русского мира".

9 февраля в столице Украины Свитолина и бывший украинский теннисист Сергей Стаховский дают мастер-класс для юных теннисистов. Благотворительное событие состоится в Вашгороде Киевской области.

К слову. По состоянию на 9 февраля Свитолина занимает 378-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Очень необычно видеть титулованную теннисистку. Но с возвращением в Тур расположение Элины значительно изменится. Верится, что даже после декрета украинка сможет через время вернуться в топ-10 лучших теннисисток мира.