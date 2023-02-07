Уже около года Россия ведет полномасштабную войну против Украины, пытаясь уничтожить наше государство и граждан. оккупанты не только убивают мирное население, но еще и уничтожают инфраструктуру городов.

По теме Свитолина мощной речью обратилась к МОК, вспомнив погибшего многоборца Андрощука

Одним из самых пострадавших можно назвать Ирпень в Киевской области. В феврале-марте 2022 года там шли активные боевые действия, из-за чего были повреждены многие здания.

После деоккупации города к нему пришло немало знаменитостей, чтобы своими глазами увидеть последствия разрушений. Отправилась в Ирпень и одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина, показав ужасные кадры у себя на странице инстаграмм.

Читайте также "Хочу вернуться на вершину": Свитолина анонсировала возобновление карьеры

Отметим, что Элина Свитолина является послом благотворительной платформы United24. С первых дней полномасштабного вторжения она активно помогает своей Родине в гуманитарном и финансовом плане.

К слову, в октябре прошлого года Свитолина впервые стала мамой, родив дочь Скай. Ее мужем является известный французский теннисист Гаэль Монфис.