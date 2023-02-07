33-летняя теннисистка рассказала о своем моральном состоянии, когда выходит на один корт против соперниц из России и Беларуси. Также опытная спортсменка призналась, что напряженно себя чувствует на соревнованиях, где присутствуют представители стран-агрессоров.

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Цуренко: Очень напряженно себя чувствую на турнирах

Украинка рассказала о мизерной реакции теннисного сообщества на полномасштабную войну в Украине. Она вообще не понимаю такое безразличие теннисистов и Ассоциации к беде украинцев.

В своем интервью теннисистка вспомнила планы Международного олимпийского комитета, желающего вернуть россиян и белорусов на Олимпийские игры, которые уже в 2024 году состоятся в Париже.

Скажу честно, что я очень напряженно себя чувствую на турнирах, мне неприятно быть в присутствии представителей стран-агрессоров. Конечно, на это уходит много сил и нужно делать много работы над собой, чтобы продолжать играть и еще показывать результаты. Олимпиада – это вообще загадка для меня, что будут выступать россияне и белорусы,

– сказал Цуренко.

"Я буду однозначно сниматься с матчей"

Также украинская теннисистка заверила, что в дальнейшем будет сниматься с некоторых матчей против соперниц из России и Белоруссии.

До этого Цуренко тоже была готова проявить свою такую позицию, но решила предписывать таких соперниц по спортивному принципу на корте.

Я буду однозначно сниматься с матчей. Есть некоторые игроки, против которых я, честно скажу, даже морально не потяну играть, потому что знаю их позицию, она для меня неприятна. Буду придерживаться этой рекомендации, это была одна из моих идей в начале, но я поняла, что это не будет смысла, в теннисе – так точно. Но если будет такая рекомендация, – 100% буду сниматься,

– ответила Цуренко.

Напомним, что украинские теннисисты после 24 февраля перестали подавать руку российским и белорусским соперникам. Марта Костюк заверила, что такой жест невозможен, пока в Украине продолжается война.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину турнирная сетка и жребий пять раз возводили Цуренко с российскими теннисистами, выступающими в WTA-туре под нейтральным флагом.

Впервые такая встреча произошла 23 марта, когда Леся уступила Вера Звонаревой в финале квалификации на тысячнике в Майами.

После этого украинка сыграла против еще четырех россиянок:

Камиллы Рахимовой (в 1/16 финала в Венгрии, победа Цуренко);

Екатерины Александровой (в 1/16 финала в Словении, победа украинки);

Анны Блинковой (первый круг квалификации в Румынии, поражение Леси);

Анны Калинской (1/16 финала турнира в Таиланде, победа Цуренко).

Отметим, что именно в Таиланде Цуренко была близка своему первому трофею с января 2019 года. К сожалению, Леся проиграла китаянке Чжу Линь – 0:2 (4:6, 4:6).

К слову. Леся Цуренко замыкает топ-100 мирового рейтинга WTA. В 2023 году украинка не завоевала ни одного трофея и заработала более 95 тысяч евро призовых. Ее статистика матчей составляет – 10 побед при 2-х поражениях. Цуренко после проблем с локтем начинает набирать форму.