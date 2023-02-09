Колишня перша ракетка України розповіла про розмову з тенісними асоціаціями, які продовжують просувати свій принцип про "спорт внє палітікі". Росіяни та білоруси продовжують виступити на змаганнях WTA та ATP Турів, але під нейтральним прапором.

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Світоліна: Це дуже засмучує, що вони чомусь не чують українців

Українські тенісистки бились наче риба об лід, але це не переконало тенісні асоціації відсторонити спортсменів із ворожих країн.

Ми обговорювали це мільйон разів з WTA і ATP, але вони не хочуть чути і не хочуть приймати ніяких дій у цьому напрямку. Це дуже засмучує, що вони чомусь не чують українців,

– сказала Еліна.

"Тому що вони втрачають гроші"

Також Світоліна розповіла про розмову з іншими українськими тенісистами на тему відмов від матчів проти суперників країн-терористів. За словами Еліни, далеко не усі українці готові відмовлятись від цих поєдинків. Причина – втрата грошей. Якась не дуже патріотична причина, адже можна заробити і граючи проти інших суперників.

На жаль, не всі українські тенісисти готові на цей крок. Тому що вони втрачають гроші. На жаль, не всі готові. З іншого боку можна зрозуміти українських тенісистів, тому що у них є родини, вони мають заробляти. На жаль,

– зізналась Світоліна.

Відзначимо, що в одному з інтерв'ю Леся Цуренко повідомила, що у майбутньому буде відмовлятись від поєдинків проти росіянок. Адже їй морально витримувати поєдинки проти представниць країни-окупанта. Й взагалі, їй противно бути на одному турнірі з ворожими опонентками.

Нагадаємо, що Світоліна у новому сезоні не провела жодного матчу. Вона взагалі востаннє виходила на корт ще у березні 2022 року, адже у жовтні того ж року Еліна стала мамою донечки Скай. Однак вже анонсує дату повернення у WTA Тур.

Титулована тенісистка 6 лютого приїхала у Київ вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Еліна вже з'їздила в Ірпінь, який сильно постраждав від "русского міра" після 24 лютого, також тенісистка відвідала рідну Одесу, де проживає її бабуся.

9 лютого Світоліна у компанії Сергія Стаховського проведе майстер-клас у Вишгороді (Київської області) для молодих українських тенісистів.