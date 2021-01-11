В воскресенье, 10 января, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Свитолина драматично победила россиянку в Абу-Даби

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби встретилась с россиянкой Екатериной Александровой. Украинка на тай-брейке вырвала победу у соперницы, пишет 24 канал.

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В 1/4 финала турнира в Абу-Даби на Элину Свитолину ждет третья подряд встреча с россиянкой. На этот раз она выйдет на корт против Вероники Кудерметовой (№46).

Другая украинка Марта Костюк также продолжила феерить на турнире в Абу-Даби. На этот раз на пути украинки не стала словенка Тамара Зиданшек.

Теннисистки провели на корте только 54 минуты. Украинка Марта Костюк без лишних проблем в двух сетах получила путевку в свой первый четвертьфинал на турнире серии WTA 500. 18-летняя теннисистка отдала Тамаре Зиданшек только два гейма.

Украина провалила смешанную эстафету в Оберхофе

В немецком Оберхофе 10 января стартовал последний соревновательный день 5-го этапа Кубка мира биатлонного сезона 2020/21. Предпоследней гонкой стала смешанная эстафета.

Украина в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла лишь 10 место.

На первом этапе в Украине стартовала Блашко, которая использовала один дополнительный патрон, но перед передачей эстафеты проиграла ходом более 20 секунд. Джима смогла сохранить отставание в пределах 1 минуты, но после этапа Примы сборная потеряла все шансы на медали. На второй стрельбе Артем четыре раза промахнулся, использовав три дополнительных патрона и получил один штрафной круг, что вылилось в более чем двухминутное отставание.

На последнем этапе Пидручный отработал очень хорошо, как ходом, так и на стрельбище, что помогло Украине оказаться на десятом месте.

Магучих с рекордом феерично одержала первую победу в 2021 году

Одна из лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих удачно начала новый 2021-й год. Украинка стартовала с победы на "Рождественских стартах" в Киеве.

Ярослава в роли победительницы старта захотела попробовать свои силы на высоте 2.02 метра и не прогадала, взяв ее с первой попытки. Этот результат стал повторением рекорда Украины в помещении. Интересно, что спортсменка побила собственный же рекорд, который установила в 2020 году в немецком Карлсруэ.

Результаты соревнований