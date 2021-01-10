Украинец Эрик Ваншельбойм стал победителем турнира MAGIC HOTEL TOURS в городе Монастир (Тунис).

В финальном матче он обыграл местного игрока Скандера Мансури – 3:6, 6:4, 6:3, пишет 24 канал.

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Встреча длилась 2 часа. Во втором сете Ваншельбойм сумел отыграться со счета 1:3. В финале украинец допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.

Интересно, что украинец выиграл все пять матчей на турнире в трех сетах. Дважды отыгрывался после проигрыша первой партии.

Второй титул Ваншельбойма

Это второй титул Ваншельбойма на профессиональном уровне. В 2019 году Эрик стал чемпионом 15-тысячника в китайском Аньнине.

В настоящее время Ваншельбойм занимает 710 место в рейтинге Ассоциации профессионалов тенниса (АТР). Лучшим достижением в его карьере было 689 место в октябре 2019 года.