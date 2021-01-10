В воскресенье, 10 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби встретилась с россиянкой Екатериной Александровой. Украинка на тай-брейке вирвала победу в суперници.

Девушки однажды встречались друг с другом на корте. Было это в 2020 году на Ролан Гаррос. Тогда победу праздновала украинка. В этой встрече теннисистки провели на корте 2 часа и 35 минут, пишет 24 канал.

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Екатерина Александрова – Элина Свитолина 1:2 (2:6, 7:6, 6:7)

В начале встречи спортсменки обменялись любезностями и отдали друг другу геймы на своих подачах. Свитолина воспользовалась подарком россиянки в виде трех подряд проигранных подач и уверенно повела в счете – 1:4.

В трех следующих геймах Элина отдала Александровой только один и в итоге довела сет до разгромного 2:6 в свою пользу. Украинка классно играла на втором приеме (59%) и сделала только одну двойную ошибку. Процент первой подачи 5-й ракетки мира был в два раза лучше, чем у Александровой – 61% против 37% россиянки.

Второй сет начался при полном преимуществе украинской теннисистки – 0:2. Но сопернице из России удалось переломить ход игры и сделать камбэк – 2:2. Элина просто отдала Екатерине этот гейм на своей же подачи.

На экваторе второго сета теннисистки показывали равную игру, ни одна из них не хотела уступать очками друг другу – 3:3. Игра Свитолиной несколько расклеилась, украинка отдала сопернице два подряд гейма на своей мяча.

Элине нужно было собираться с мыслями, чтобы вырвать такую ​​желанную победу. Нельзя было отдать следующие геймы россиянке и доводить сет до драматического завершения. Как правило, такие финалы заканчивались неудачно для первой ракетки Украины.

Было видно, как начала нервничать украинка, ее злость была не только ощутима в ударах, но и на лице самой теннисистки. А этим удачно воспользовалась Александрова и вышла вперед в сете – 4:3. Затяжной восьмой гейм во встрече украинка оставила за собой – 4:4. Теперь важно было не дать сопернице взять следующий гейм, который может приблизить Александрову к победе в сете.

Россиянка не смогла оставить за собой свою подачу – 4:5 в пользу Свитолиной. Элина в любимом своем стиле не стала доводить матч до спокойного завершения, а отдала два гейма – 6:5. Украинка быстро перевела матч на тай-брейк, в котором россиянка была сильнее украинской теннисистки – 7:6, сет за Александровой.

One last set to determine the final quarterfinalist!



Ekaterina Alexandrova takes the second set, 7-6(5).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/xXdYUHP3Za — wta (@WTA) January 10, 2021

Первый гейм украинка оставила за собой, но три последующих были за россиянкой – 3:1. Екатерина действовала почти безошибочно, что приближало ее к желанному четвертьфиналу. Последний сет был полон драматизма, Элине все не удавалось сравнять счет, а Александрова вообще перестала ошибаться. Украинка таки взяла себя в руки и на характере сделала счет – 5:6. Этот матч пока был самым интересным на турнире в Абу-Даби.

Без тай-брейка не обошлось и в решающем сете. Теннисистки не хотели уступать друг другу. Александрова при счете 6:5 не смогла реализовать свой первый матч-пойнт. Первый матч-пойнт Свитолиной был при счете 7:8, но Элина тоже не воспользовалась прекрасной возможностью завершить встречу в свою пользу. Второй матч-пойнт таки остался за украинкой – победа. Элина Свитолина – в 1/4 финала в Абу-Даби.

В 1/4 финала турнира в Абу-Даби на Элину Свитолину ждет третья подряд встреча с россиянкой. На этот раз она выйдет на корт против Вероники Кудерметовой (№46).