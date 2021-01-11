У неділю, 10 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Світоліна драматично перемогла росіянку в Абу-Дабі

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі зустрілась з росіянкою Катериною Александровою. Українка на тай-брейку вирвала перемогу у суперниці, пише 24 канал.

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В 1/4 фіналу турніру в Абу-Дабі на Еліну Світоліну чекає третя поспіль зустріч з росіянкою. Цього разу вона вийде на корт проти Вероніки Кудерметової (№46).

Інша українка Марта Костюк також продовжила феєрити на турнірі в Абу-Дабі. Цього разу на заваді українки не стала словенка Тамара Зіданшек.

Тенісистки провели на корті провели лише 54 хвилини. Українка Марта Костюк без зайвих проблем у двох сетах здобула путівку у свій перший чвертьфінал на турнірі серії WTA 500. 18-річна тенісистка віддала Тамарі Зіданшек лише два гейми.

Україна провалила змішану естафету в Оберхофі

У німецькому Оберхофі 10 січня стартував останній змагальний день 5-го етапу Кубка світу біатлонного сезону-2020/21. Передостанньою гонкою стала змішана естафета.

Україна в складі Дарії Блашко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного зайняла лише 10 місце.

На першому етапі в України стартувала Блашко, яка використовувала один додатковий патрон, але перед передачею естафети програла ходом більше 20 секунд. Джима змогла зберегти відставання в межах 1 хвилини, але після етапу Прими збірна втратила всі шанси на медалі. На другій стрільбі Артем чотири рази промахнувся, використавши три додаткові патрони і зароб одне штрафне коло, що вилилося у більш ніж двохвилинне відставання.

На останньому етапі Підручний відпрацював дуже добре, як ходом, так і на стрільбищі, що допомогло Україні виявитися на десятому місці.

Магучіх з рекордом феєрично здобула першу перемогу у 2021 році

Одна з найкращих легкоатлеток світу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх вдало розпочала новий 2021-й рік. Українка стартувала з перемоги на "Різдвяних стартах" у Києві.

Ярослава у ролі переможниці старту захотіла спробувати свої сили на висоті 2.02 метра та не прогадала, взявши її з першої спроби. Цей результат став повторенням рекорду України у приміщенні. Цікаво, що спортсменка побила власний же рекорд, який встановила у 2020 році у німецькому Карлсруе.

Результати змагань