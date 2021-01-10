Настоящую жаркую борьбу устроили биатлонисты на последнем круге. Франция выехала из последней стрельбы лидером, но на трассе ее догнали Норвегия и Россия. Именно между спортсменами из этих стран была схватка за "золото", пишет 24 канал.

Примечательно Кубок мира по биатлону: календарь гонок и где смотреть в Украине

Латыпов уверенно обогнал Легрейда в финишном коридоре и принес России победу. Вторая – Норвегия. Тройку замкнула французская сборная.

Результаты гонки

1. Россия (0+7) 1:08:21.7

2. Норвегия (0+7) +0.7

3. Франция (0+6) +12.1

...

10. Украина (1+8) +2:15.9

Ход гонки

Большое отставание Блашко

В сборной Украины первой стартовала Дарья Блашко, для которой не впервые выступать в смешанной эстафете. 24-летняя украинка безупречно справилась с первым огневым рубежом – 7 место и лишь 5.2 секунды от лидера, которым стала Франция. В плотной группе пошла украинская биатлонистка на второй круг.

Вторая стрельба была не такая убедительная для Украины – один промах, но первым дополнительным патроном Дарье удалось закрыть мишень. В позициях украинская сборная почти не потеряла – 8 ступенька, а вот в секундах ухудшила ситуацию – 26.3 от лидера.

Стабильное место вне топ-10

Не хватило сил Дарьи на последний круг, отставание Украины увеличилось до 48 секунд и только 12-й эстафету получила опытная олимпийская чемпионка Юлия Джима. Топ-3 после первого этапа: 1. Франция, 2. США, 3. Германия.

Тройка лидеров без промахов прошла третью стрельбу в гонке, а вот у Джимы возникли проблемы – один выстрел в "молоко". Юлия справилась благодаря дополнительному патрону. Украина выехала на следующий круг 10-й с отставанием в 56 секунд.

У лидеров старта возникли некоторые трудности на стойке. Сразу несколько спортсменок потянулись за дополнительными патронами. Поддержала такое негативное начало и Джима. Один выстрел не попал в цель, но опять дополнительный патрон помог украинке – 11 место. Скорость девушек на трассе в первой части гонки мягко говоря, не впечатляла.

На последнем круге Юлия проиграла еще 16 секунд. То ли физическая форма украинских биатлонистов оставляет желать лучшего, то ли не угадали со смазкой. Украина пересекла линию лишь 11-й. Топ-3 лучших сборных после двух этапов стал довольно неожиданным. Возглавила гонку Россия, сразу за их спиной Германия и Франция.

Штрафной круг Примы

Поднимать Украину вышел на трассу Артем Прима. Опытный биатлонист перед стрельбой проиграл еще 8 секунд и одну позицию. Странное что-то творилось для украинской сборной на дистанции. Опять сильнейшие команды не поймали дополнительных проблем и с нулями поехали на шестой круг. Прима один раз не разбил мишень, но как и девушки закрыл благодаря дополнительному патрону – 11 место.

На трассе Артем тоже не поражал ногами. Он пропустил мимо себя скромную сборную Финляндии, которая опустила Украину на 12 место.

Лидеры гонки продолжали держаться в плотной группе перед последним этапом в смешанной эстафете. Первой после стрельбы осталась Россия, за ее "спиной" была Норвегия и Германия. Стойка Артема была провальной – 3 на 3. Прима не сумел закрыть одну мишень и заглянул на штрафной круг. Украина – 14-я с отставанием в 2 минуты. На трассе проиграл еще 13 секунд. Ужасная эстафета в исполнении украинской сборной.

Спаситель Пидручный

На 14 месте принял эстафету капитан сборной Дмитрий Пидручный. Ногами украинец почти не проигрывал лидерам гонки.

На предпоследний круг российская сборная выехала в статусе лидера, безошибочная работа Латыпова. Вторая – Германия, а тройку лидеров замкнула Франция. Пидручный тоже на ноль прошел свою первую стрельбу. Украина – 12-я с отставанием в 2 минуты и 12 секунд. Интересная заключительная стрельба ждала биатлонных поклонников.

Фантастика от Кентена Фийон Майе, быстрая и точная стрельба, вывела Францию ​​в лидеры. За его "спиной" охотились норвежец Cтурла Легрейд и россиянин Эдуард Латыпов, которые доганли француза уже на трассе. Украинец с одним дополнительным патроном выехал 12-м на последний круг.

Благодаря удачной скорости Дмитрий вытащил Украину в топ-10, замкнув его. Россия получила неожиданную победу, оставив за спиной мощную Норвегию и неуступчивую Францию ​​соответственно.

К слову. Дмитрий показал на последнем круге третье время на дистанции. Он уступил только Латыпов – 4,9 секунды и норвежцу – 2,4. Всего на своем этапе Подручный также замкнул тройку быстрых, проиграв Легрейду 13,3 секунды и Латыпов – 7,9.