Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото на Кубке Европы в Швейцарии. Уругвайский футболист Сантьяго Гарсия покончил с собой. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Такими были главные новости спорта в воскресенье, 7 февраля

Золото украинки в сноуборде

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото в параллельном слаломе на Кубке Европы. Также она получила и бронзовую медаль во второй день соревнований.

Ибрагимович забил 500 голов за клубную карьеру

39-летний нападающий Златан Ибрагимович продолжает забивать голы за свой клуб. В матче Милана против Кротоне Ибрагимович отличился дважды. Первый из его забитых голов стал пятисотым в клубной карьере шведского футболиста.

МанСити разгромил Ливерпуль на выезде

Главный матч состоялся в Англии, где Ливерпуль принимал Манчестер Сити. Несмотря на равную борьбу в первом тайме (и малое количество моментов), во втором тайме команды забили сразу пять голов. Правда четыре из них влетели в ворота Ливерпуля. Два гола – из-за ошибок вратаря Алиссона.

МанСити повторил рекорд английских клубов, выиграв 14 матчей подряд во всех турнирах. До этого это удалось Престону в 1892 году и Арсеналу в 1987 году

Манчестер Сити впервые победил Ливерпуль на "Энфилд Роуд" с мая 2003 года.

Ливерпуль впервые пропустил четыре гола на Энфилд Роуд с апреля 2009 года. Тогда они сыграли 4:4 с Арсеналом.

Ливерпуль впервые проиграл три домашних матча подряд с 1963 года. Всего за пять последних матчей на "Энфилд Роуд" Ливерпуль ни победил ни разу – две ничьи и три поражения.

Манчестер Сити забил 4 гола после 5 ударов. Ливерпуль лишь трижды пробил по воротам соперника. Во втором тайме "красные" только один раз пробили по воротам МанСити. Это был удар Салаха с пенальти.

Умер боксер Леон Спинкс

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Причиной смерти стал рак, с которым боксер боролся последние пять лет. Его не стало еще 5 февраля.

Спинкс в 1976 году стал олимпийским чемпионом. А в 1978 году неожиданно победил Мухаммеда Али, отобрав у него чемпионское звание.

Самоубийство уругвайского футболиста Сантьяго Гарсия

Уругвайский футболист Сантьяго Гарсия был найден мертвым в своем доме в аргентинском городе Мендоса. Там он выступал за команду Годой Крус.

Футболисту было всего 30 лет. В полиции не было сомнений, что игрок покончил с собой.

В 2011 году, по информации СМИ, Гарсией интересовались скауты киевского Динамо, пытаясь переманить футболиста в клуб.

В начале 2016 года Гарсия перешел в аргентинский Годой Крус, провел 91 матч и забил 49 голов, став лучшим бомбардиром команды в аргентинской первенства.

Матч Лиги чемпионов перенесли из Германии в Венгрию

Немецкий РБ Лейпциг не сможет принять Ливерпуль на своем поле в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Английской команде не дали права на прилет в Германию. Между странами прекращено авиасообщение из-за нового штамма коронавируса.

Поэтому именно РБ Лейпциг угрожало техническое поражение. Поэтому матч пришлось перенести в другое место. Им стал Будапешт. Команды сыграют 16 февраля на "Пушкаш арене".

Переносят матчи в Германии не только из-за коронавируса, но и из-за непогоды. На севере страны значительные снегопады, поэтому два матча пришлось отложить.