Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото в параллельном слаломе на Кубке Европы в Швейцарии.

Соревнования проходили в Швейцарии. Среди мужчин серебром отметился украинец Василий Кашелюк.

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"Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе", – говорится в сообщении.

Что известно об Аннамари Данчу

Аннамари Данчу – чемпионка Украины 2007 года, призер международных соревнований, участница Европейского молодежного олимпийского фестиваля 2007 года (г. Хака, Испания) – четвертое место, участник чемпионата мира 2007, в 2009 году заняла 6 и 8 место на чемпионате мира среди юниоров, 15 место – на чемпионате мира.

Трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе – в 2009, 2010 и 2011 годах.

В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе. В финальном заезде она победила швейцарку Юлиж Цог.