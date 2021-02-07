На Германию надвинулась непогода. Северные регионы страны засыпало снегом. Из-за этого пришлось перенести несколько футбольных матчей.

Одним из матчей, который отменили, стала игра между Арминией и Вердером в Бундеслиге. Поле стадиона в Билефельде было непригодно к игре. Его засыпало снегом.

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И как ни старались его расчистить, снег опять все засыпал.

Поэтому футбольное руководство приняло решение перенести этот матч. Новой даты игры Арминия – Вердер пока нет.

Еще один матч в Германии, который перенесли, это игра второй Бундеслиги Падерборн – Хайденхайм.

Непогода в Германии: коротко

В ряде земель Германии выпало большое количество снега в ночь на воскресенье, 7 февраля. Заснеженными оказались части земель Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Вместе с обильными снегопадами, местами также наблюдалась гололедица.

Местами толща снежного покрова составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра.

В ряде городов земли Северный Рейн-Вестфалия отменено движение поездов, а также общественного транспорта, в частности трамваев из-за заледенелых линий электропередач. Затруднено и автомобильное движение на отдельных автомагистралях.

Так же отменено движение поездов на ряде участков в Нижней Саксонии. Движение поездов дальнего следования между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также сообщением Гамбург – Вестерланд тоже отменено.