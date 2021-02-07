В воскресенье, 7 февраля, состоялся матч между Ливерпулем и Манчестер Сити в рамках АПЛ

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:4

Голы: Салах, 63 (пен) – Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 37

Вот это да 39-летний Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в клубной карьере: видео

До этого матча Манчестер Сити имел 13 побед подряд, 9 из которых – в АПЛ.

Ливерпуль крайне неудачно играет в 2021 году. Команда дважды подряд проиграла на своем поле аутсайдерам. Хотя между этими матчами выиграла на выезде в Тоттенхэме и Вест Хэме.

Ливерпулю надо было побеждать, чтобы не подпускать к себе соперников в борьбе за четвертое место.

МанСити в случае победы увеличивал свой отрыв от второго места, которое занимает Манчестер Юнайтед.

МанСити в последний раз побеждал на "Энфилд Роуд" еще в 2003 году.

Команды начали этот матч достаточно осторожно. Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут на левом фланге защиты "горожан". И до острых моментов доходило довольно редко. И ближе, чтобы открыть счет, были именно хозяева. И именно после ошибок Зинченко. Первый раз – когда Александер-Арнольд навесил на Мане. Но вингер пробил головой выше ворот. А второй – когда пробивал Фирмино. Мяч летел под перекладину, но Эдерсон отбил мяч.

Ключевым моментом первого тайма стало назначение пенальти в ворота Ливерпуля. Стерлинга сбили в штрафной. Пробивать пошел Гюндоган. И пробил выше ворот.

Все в матче изменилось во втором тайме. Вскоре после начала МанСити удалось выйти вперед. Стерлинг обыграл соперников на своем фланге, после чего прострелил. Аллисон отразил удар Фодена, но первым на добивании оказался Гюндоган, который и отправил мяч в ворота.

Ливерпуль ответил ударом Джонса, который целил в дальний угол ворот. Но незначительный рикошет – и мяч пролетел мимо рамки ворот.

И все же Ливерпулю удалось сравнять счет. Во второй раз в этом матче был назначен пенальти. Вот только Салах свою возможность не упустил.

На 72-й минуте МанСити снова забил. Но Стоунз сделал это из офсайда. И почти сразу Ливерпуль таки пропустил гол. Все началось после ошибки Аллисона, который сначала решил обыграть соперника, а затем неудачно вынес мяч. Закончилось все тем, что Гюндоган в касание пробил после прострела Фодена.

А за три минуты МанСити забил и третий раз. И снова гол "привез" Аллисон. Только на этот раз отдал мяч в ноги Бернарду Силве, а забил в падении Стерлинг.

Окончил же разгром Ливерпуля Фоден. Он все сделал сам, после чего мощно пробил. Мяч пролетел над Аллисоном, который не успел вовремя выставить руки, чтобы отбить мяч.

Ливерпуль проигрывает третий матч подряд на своем поле. А МанСити увеличивает свою победную серию до 14 матчей. И остается на первом месте в турнирной таблице.