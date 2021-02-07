Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет.

Причиной смерти стал рак, с которым боксер боролся последние пять лет. Его не стало 5 февраля.

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Спинкс родился в Сент-Луисе, штат Миссури, и представлял Соединенные Штаты на Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада) в полутяжелом весе и выиграл золотую медаль.

Легендарный поединок против Мухаммеда Али

Спинкс встретился с Мухаммедом Али в Лас-Вегасе 15 февраля 1978 года, победив, он стал бесспорным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Это был только восьмой профессиональный бой Спинкса и одно из самых больших разочарований в истории бокса.

Мухаммед Али – Леон Спинкс видео боя

Однако Спинкс и Али снова встретились семь месяцев спустя в Superdome в Новом Орлеане. Али выиграл и вернул себе титул в супертяжелом весе.

Спинкс закончил карьеру в 1995 году с рекордом 26-17-3 с 14 нокаутами. В 2017 году его имя было внесено в Зал славы бокса Невады.