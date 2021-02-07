Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол за клубную карьеру. Он отличился в матче за Милан.

Юбилейный гол Ибрагимович забил в ворота Кротоне в рамках чемпионата Италии. На 30-й минуте он отличился после паса Рафаэля Леау.

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Всего Ибрагимович забивал голы в девяти клубах. Больше всего – в ПСЖ. За французскую команду он забил 156 голов за четыре сезона. Сейчас он выступает за Милан, забив за команду в целом 82 мяча. 13 из них – в этом сезоне. При этом Ибрагимович трижды не забил с пенальти.

Всего его голевая серия длится 23 года. Он забивает голы в каждом году, начиная с 1999 года.

Голы Ибрагимовича за клубы

ПСЖ – 156

Милан – 82

Интер-66

Лос-Анджелес Гэлэкси – 53

Аякс – 48

Манчестер Юнайтед – 29

Ювентус – 26

Барселона – 22

Мальме – 18

Кроме того, Ибрагимович забил 62 гола за сборную Швеции.

Интересно! В матче Милана против Аталанты у Ибрагимовича произошла словесная перепалка с Дуваном Сапатой. В итоге шведский нападающий заявил, что забил больше голов за карьеру, чем Сапата сыграл матчей. И оказался правым. К тому времени нападающий Аталанты проводил лишь 334-й поединок на профессиональном уровне.

Благодаря этому голу Ибрагимович поднялся на третье место в гонке бомбардиров, которое он делит с Чиро Имоббиле из Лацио. Лидирует Криштиану Роналду с 16-ю голами. На второй позиции-Ромелу Лукаку из Интера, у которого 14 голов.

Видео гола Ибрагимовича