39-летний Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в клубной карьере: видео
Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол за клубную карьеру. Он отличился в матче за Милан.
Источник:24 канал
Юбилейный гол Ибрагимович забил в ворота Кротоне в рамках чемпионата Италии. На 30-й минуте он отличился после паса Рафаэля Леау.
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Всего Ибрагимович забивал голы в девяти клубах. Больше всего – в ПСЖ. За французскую команду он забил 156 голов за четыре сезона. Сейчас он выступает за Милан, забив за команду в целом 82 мяча. 13 из них – в этом сезоне. При этом Ибрагимович трижды не забил с пенальти.
Всего его голевая серия длится 23 года. Он забивает голы в каждом году, начиная с 1999 года.
Голы Ибрагимовича за клубы
- ПСЖ – 156
- Милан – 82
- Интер-66
- Лос-Анджелес Гэлэкси – 53
- Аякс – 48
- Манчестер Юнайтед – 29
- Ювентус – 26
- Барселона – 22
- Мальме – 18
Кроме того, Ибрагимович забил 62 гола за сборную Швеции.
Интересно! В матче Милана против Аталанты у Ибрагимовича произошла словесная перепалка с Дуваном Сапатой. В итоге шведский нападающий заявил, что забил больше голов за карьеру, чем Сапата сыграл матчей. И оказался правым. К тому времени нападающий Аталанты проводил лишь 334-й поединок на профессиональном уровне.
Благодаря этому голу Ибрагимович поднялся на третье место в гонке бомбардиров, которое он делит с Чиро Имоббиле из Лацио. Лидирует Криштиану Роналду с 16-ю голами. На второй позиции-Ромелу Лукаку из Интера, у которого 14 голов.
Видео гола Ибрагимовича
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