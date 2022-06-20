Увидим совершенно другого Джошуа, – промоутер рассказал, как Энтони планирует победить Усика

Уже 20 августа состоится реванш Усик – Джошуа. Местом поединка была выбрана Саудовская Аравия.

Британский промоутер уверен в Джошуа

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился своими ожиданиями от поединка. Он рассказал, при каких условиях британец сможет победить Александра Усика.

До слова З божою допомогою я виконаю свою місію, – Усик про реванш з Джошуа

Надо быть собой и не беспокоиться, как стать техническим и лучшим в боксировании. Ему нужно использовать свои преимущества – колоссальную скорость, огромную мощность. Ему нужно просто разрушить Усика. Но не бросаться безрассудно вперед. Надо быть умным и обрезать углы ухода для соперника,

– сказал промоутер.

Хирн уверен, чтобы победить украинца, Энтони должен быть активнее в первой половине боя.

"Энтони нужно оставить вмятины в теле Усика, который не сможет сдерживать постоянное давление. Но первая половина боя будет очень важной. Джошуа должен выйти и сразу же нанести тяжелые удары, чтобы замедлить Александра и выбить из ритма", – отметил специалист.

Также он заявил, что 20 августа болельщики увидят нового Джошуа.

Совершенно иного. Гарсия в углу, хорошая настройка. Думаю, увидим очень хороший поединок,

– добавил Хирн.

Усик – Джошуа: главное о реванше