Британський промоутер впевнений у Джошуа
Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, поділився своїми очікуваннями від поєдинку. Він розповів за яких умов британець зможе перемогти Олександра Усика.
До слова З божою допомогою я виконаю свою місію, – Усик про реванш з Джошуа
Треба бути собою та не перейматися, як стати технічнішим та кращим у боксуванні. Йому треба використати свої переваги – колосальну швидкість, велику потужність. Йому потрібно просто зруйнувати Усика. Але не кидатися безрозсудно вперед. Треба бути розумним та обрізати кути відходу для суперника,
– сказав промоутер.
Хірн запевни, щоб перемогти українця, Ентоні має бути активнішим у першій половині бою.
"Ентоні потрібно залишити вм’ятини в тілі Усика, який не зможе стримувати постійний тиск. Але перша половина бою буде дуже важливою. Джошуа повинен вийти і одразу ж завдати тяжких ударів, щоб уповільнити Олександра та вибити з ритму", – зазначив фахівець.
Також він заявив, що 20 серпня вболівальники побачать нового Джошуа.
Абсолютно іншого. Гарсія в кутку, гарне налаштування. Думаю, побачимо дуже хороший поєдинок,
– додав Хірн.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня. Зустрінуться боксери для реваншу у Джедді, Саудівська Аравія.
- Раніше прогнозувалося, що бій відбудеться 23 липня. Проте пізніше з'явилася інформація про те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
- За декілька днів до оголошення офіційної дати поєдинку Олександр показав у своєму інстаграмі, як він готується до протистояння з Джошуа.
- У першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.