Усик поделился фотографиями с тренировки

С каждым днем ​​должна появиться официальная дата реванша. Ранее промоутеры обоих боксеров уверяли, что сражение состоится в августе 2022 года.

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Александр Усик впервые показал, как он готовится к реваншу. В своем инстаграмме боксер опубликовал фотографии по тренировкам.

Тяжелая работа,

– добавил Усик к фотографиям из ринга.

Усик готовится к реваншу против Джошуа / Фото с инстаграма украинца

Александр впервые поделился фотографиями по тренировкам / Фото с инстаграма боксера

Усик – Джошуа: главное о реванше