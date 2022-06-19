Британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.

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Одной из дат боя, которые называли ранее, была 23 июля. Однако еще в конце мая британские СМИ это опровергли. Мол, поединок перенесут на 2 – 3 недели, ведь возникли проблемы с правами на показ.

Следующими датами, когда мог произойти бой, были 13 и 20 августа. В конце концов, решение было принято в пользу последней. Еще несколько дней назад подобную инсайдерскую информацию обнародовал известный журналист Майк Копинджер.

То, что отложили бой, – это на пользу Джошуа

Копинджер отметил, то, что бой отложили, пойдет больше на пользу Джошуа. А ведь у британского боксера будет больше времени на подготовку. Это время нужно для соперника Усика потому, что он работает с новым тренером – Робертом Гарсией. Эти 30 дополнительных дней очень важны для британского боксера.

Обратите внимание! В начале июня довольно неожиданное заявление сделал промоутер британского боксера Эдди Хирн. Он сказал, что для Джошуа поражение от Усика не будет провальным, ведь это проигрывать сильнейшему боксеру в мире совсем не стыдно.

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Предыдущий бой Усика и Джошуа: коротко