Усик: У меня есть цель

20 августа состоится реванш Усик – Джошуа. Боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.

До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили

Украинский боксер прервал молчание и высказался о предстоящем противостоянии с Энтони.

У меня есть цель, с божьей помощью я выполню свою миссию,

– сказал Усик.

Усик – Джошуа: главное о реванше