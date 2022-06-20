Усик: У меня есть цель
20 августа состоится реванш Усик – Джошуа. Боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.
До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили
Украинский боксер прервал молчание и высказался о предстоящем противостоянии с Энтони.
У меня есть цель, с божьей помощью я выполню свою миссию,
– сказал Усик.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Реванш Усик – Джошуа должен был состояться еще в начале июня 2022 года. Однако полномасштабное наступление российской армии на территорию Украины изменило планы боксеров.
- Александр сразу же вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.
- Впоследствии боксер принял решение уехать из страны, чтобы подготовиться к поединку против британца. Он неоднократно отмечал, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.
- Сначала инсайдеры уверяли, что сражение состоится 23 июля. Однако позже появилась информация о том, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
- Известный журналист Дэн Рафаэль назвал новую дату реванша, которую впоследствии подтвердили и сами организаторы – 20 августа.
- Отметим, что в первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
- За несколько дней до оглашения официальной даты поединка Александр показал в своем инстаграмме, как он готовится к противостоянию с Джошуа.