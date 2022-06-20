Британский промоутер уверен в Джошуа
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился своими ожиданиями от поединка. Он рассказал, при каких условиях британец сможет победить Александра Усика.
До слова З божою допомогою я виконаю свою місію, – Усик про реванш з Джошуа
Надо быть собой и не беспокоиться, как стать техническим и лучшим в боксировании. Ему нужно использовать свои преимущества – колоссальную скорость, огромную мощность. Ему нужно просто разрушить Усика. Но не бросаться безрассудно вперед. Надо быть умным и обрезать углы ухода для соперника,
– сказал промоутер.
Хирн уверен, чтобы победить украинца, Энтони должен быть активнее в первой половине боя.
"Энтони нужно оставить вмятины в теле Усика, который не сможет сдерживать постоянное давление. Но первая половина боя будет очень важной. Джошуа должен выйти и сразу же нанести тяжелые удары, чтобы замедлить Александра и выбить из ритма", – отметил специалист.
Также он заявил, что 20 августа болельщики увидят нового Джошуа.
Совершенно иного. Гарсия в углу, хорошая настройка. Думаю, увидим очень хороший поединок,
– добавил Хирн.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа. Встретятся боксеры для реванша в Джедди, Саудовская Аравия.
- Ранее прогнозировалось, что сражение состоится 23 июля. Однако позже появилась информация о том, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
- За несколько дней до оглашения официальной даты поединка Александр показал в своем инстаграмме, как он готовится к противостоянию с Джошуа.
- В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.