Звезда непобежденной команды Арсенала сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Источник:game4ukraine
Послы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко продолжают собирать команды на матч-поддержку ради Украины. Очередным гостем встречи была объявлена легенда сборной Франции.
В Лондоне, 5 августа, на Стемфорд Бридж состоится благотворительный матч в поддержку Украины. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.
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Капитан непобежденной команды в АПЛ вместе с Украиной
Андрей Шевченко и Александр Зинченко являются организаторами этого благородного события, которые и приглашают звезд в свои команды. Уже было объявлено, что в матче сыграют испанец Жерар Пике, нидерландец Кларенс Зеедорф и итальянец Фабио Каннаваро. А тренером одной из команд будет легендарный француз Арсен Венгер.
Теперь стало известно о еще одном звездном госте. Им станет экс-капитан "канониров" Патрик Виейра, который вместе с Венгером достиг невероятного достижения, став единственной непобежденной командой в истории АПЛ. Произошло это в сезоне-2003/2004. Всего за Арсенал француз сыграл 400 матчей, где и стал настоящей легендой. Также играл за Канн, Милан, Интер, Ювентус и Манчестер Сити.
Патрик Виейра сыграет в благотворительном матче ради помощи Украине / Game4Ukraine
После окончания игровой карьеры тренировал Нью-Йорк Сити, Ниццу и Кристалл Пэлас.
Главные достижения Виейра в футболе
- Чемпион мира-1998 и вице-чемпион – в 2006 году.
- Чемпион Евро-2000.
- Победитель Кубка конфедераций-2001.
- Чемпион Англии (3), Италии (4).
- Обладатель Кубка Англии (5), Италии (2).
- Победитель Суперкубка Англии (4), Италии (2).