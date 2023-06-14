В Лондоне, 5 августа, пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко, которые и приглашают игроков в свои команды.
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Легендарный защитник Барселоны стал очередной звездой благотворительного матча
Накануне стало известно, что Арсен Венгер будет возглавлять команду Зинченко. Теперь к празднику футбола присоединился и эксфутболист Барселоны – Жерар Пике.
Выдающаяся карьера Пике
- 4-разовый победитель Лиги чемпионов (3 в составе Барселоны и 1 – в Манчестер Юнайтед).
- Чемпион Англии, обладатель Кубка английской Лиги и Суперкубка Англии.
- Чемпион мира и Европы по сборной Испании.
- Победитель клубного чемпионата мира (3), Суперкубка УЕФА (3), чемпион Испании (8), обладатель Кубка Испинии (7), Суперкубка Испании (6).
- Всего в составе Барселоны провел 616 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 13 ассистов.