В Лондоне, 5 августа, пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко, которые и приглашают игроков в свои команды.

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Легендарный защитник Барселоны стал очередной звездой благотворительного матча

Накануне стало известно, что Арсен Венгер будет возглавлять команду Зинченко. Теперь к празднику футбола присоединился и эксфутболист Барселоны – Жерар Пике.

Любопытно. Среди потенциальных участников матча также называют легенд сборной Англии Рио Фердинанда и Дэвида Бекхэма, экс-футболистку, а ныне телеведущую Алекс Скотт и певца Найла Хорана.

Выдающаяся карьера Пике