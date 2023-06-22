В Лондоне, 5 августа, на Стемфорд Бридж состоится благотворительный матч в поддержку Украины. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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Капитан непобежденной команды в АПЛ вместе с Украиной

Андрей Шевченко и Александр Зинченко являются организаторами этого благородного события, которые и приглашают звезд в свои команды. Уже было объявлено, что в матче сыграют испанец Жерар Пике, нидерландец Кларенс Зеедорф и итальянец Фабио Каннаваро. А тренером одной из команд будет легендарный француз Арсен Венгер.

Теперь стало известно о еще одном звездном госте. Им станет экс-капитан "канониров" Патрик Виейра, который вместе с Венгером достиг невероятного достижения, став единственной непобежденной командой в истории АПЛ. Произошло это в сезоне-2003/2004. Всего за Арсенал француз сыграл 400 матчей, где и стал настоящей легендой. Также играл за Канн, Милан, Интер, Ювентус и Манчестер Сити.



Патрик Виейра сыграет в благотворительном матче ради помощи Украине / Game4Ukraine

После окончания игровой карьеры тренировал Нью-Йорк Сити, Ниццу и Кристалл Пэлас.

Главные достижения Виейра в футболе