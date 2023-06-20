В Лондоне, 5 августа, на Стемфорд Бридж состоится благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко, которые и приглашают игроков в свои команды.

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Уникальный футболист поддержит Украину

Накануне стало известно, что Арсен Венгер будет возглавлять одну из команд, а также свое участие подтвердил Жерар Пике. Теперь сообщается об участии еще одного футболиста. который является уникальным. Им стал Кларенс Зеедорф – он единственный игрок в истории Лиги чемпионов. который выигрывал турнир с тремя разными клубами (Аякс, Реал, Милан).



Кларенс Зеедорф / game4ukraine

Интересно. Кроме уникального достижения в ЛЧ, Зеедорф также успел не только поиграть за Милан, но и тренировал его и стал первым нидерландцем, возглавившим команду Серии А.

Большая карьера Зеедорфа