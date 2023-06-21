В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился с легендами нашего футбола Андреем Шевченко и Александром Зинченко. Оба являются амбасадорами платформы UNITED24.

По теме Зеленский анонсировал благотворительный футбольный матч в Лондоне с Шевченко и Зинченко

По итогам встречи глава государства анонсировал благотворительный футбольный матч в Лондоне Game4Ukraine. Шевченко и Зинченко соберут друзей для выставочной игры, целью которой будет помощь Украине.

Итальянская легенда в игре

Ранее было анонсировано, что в матче сыграют Жерар Пике да Кларенс Зеедорф. Теперь же объявили нового звездного участника встречи. Им станет легендарный защитник Фабио Каннаваро.



Фабио Каннаваро сыграет в благотворительной игре ради помощи Украине / Game4Ukraine

Итальянец выступал за свою карьеру в Наполе, Парме, Интере. Ювентусе, Реале и Аль-Ахли. Также Фабио отыграл 136 матчей за сборную Италии, отличившись двумя голами. Главные достижения Каннаваро в футболе:

чемпион мира-2006

обладатель Золотого Мяча-2006

обладатель Кубка УЕФА-1999

двукратный чемпион Испании (2007, 2008)

двукратный чемпион Европы U21 (1994, 1996)

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На что пойдут средства по матчу

Все вырученные от матча средства будут направлены на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Учебный заклда был почти разрушен российскими оккупантами в марте 2022 года.

Напомним, что Шевченко и Зинченко связаны с Лондоном. В свое время Андрей выступал за Челси, тогда как Александр играет сейчас за Арсенал. Благотворительный матч Game4Ukraine состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Справка. UNITED24 – благотворительная платформа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее цель – сбор средств на помощь Украине в войне в следующих областях: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление городов.