В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился с легендами нашего футбола Андреем Шевченко и Александром Зинченко. Оба являются амбасадорами платформы UNITED24.
По теме Зеленский анонсировал благотворительный футбольный матч в Лондоне с Шевченко и Зинченко
По итогам встречи глава государства анонсировал благотворительный футбольный матч в Лондоне Game4Ukraine. Шевченко и Зинченко соберут друзей для выставочной игры, целью которой будет помощь Украине.
Итальянская легенда в игре
Ранее было анонсировано, что в матче сыграют Жерар Пике да Кларенс Зеедорф. Теперь же объявили нового звездного участника встречи. Им станет легендарный защитник Фабио Каннаваро.
Фабио Каннаваро сыграет в благотворительной игре ради помощи Украине / Game4Ukraine
Итальянец выступал за свою карьеру в Наполе, Парме, Интере. Ювентусе, Реале и Аль-Ахли. Также Фабио отыграл 136 матчей за сборную Италии, отличившись двумя голами. Главные достижения Каннаваро в футболе:
- чемпион мира-2006
- обладатель Золотого Мяча-2006
- обладатель Кубка УЕФА-1999
- двукратный чемпион Испании (2007, 2008)
- двукратный чемпион Европы U21 (1994, 1996)
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На что пойдут средства по матчу
Все вырученные от матча средства будут направлены на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Учебный заклда был почти разрушен российскими оккупантами в марте 2022 года.
Напомним, что Шевченко и Зинченко связаны с Лондоном. В свое время Андрей выступал за Челси, тогда как Александр играет сейчас за Арсенал. Благотворительный матч Game4Ukraine состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 19:00 по киевскому времени.