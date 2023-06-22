Житомирский клуб подписал с 31-летним Артёмом Шабановым контракт на 2 года. Последним клубом защитника был венгерский Фехервар, за который он отыграл 11 матчей в сезоне-2022/2023.

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У нового защитника Полесья большой опыт игры в Украине и Европе

Во время профессиональной карьеры Артем защищал цвета луцкой Волыни, донецкого Олимпика, киевского Арсенала, каменской Стали и столичного Динамо. В Европе Шабанов выступал за польскую Легию и венгерский Фехервар, из которого и перешел в команду Калитвинцева.

Футбольный клуб Полесье непрерывно продолжает селекционную работу, и мы рады приветствовать в команде Артема Шабанова. Убеждены, что опыт Артема, который он получил, выступая за ФК Динамо, Легию и Фехервар, поможет Полесью в следующем сезоне в высшем дивизионе украинского футбола,

– заявил генеральный директор Полесья Владимир Загурский.

Смотрите видео презентации Шабанова в Полесье

Отметим. Артём Шабанов имеет также небольшой опыт игры за сборную Украины. Защитник дважды выходил на поле в составе национальной команды в товарищеских матчах против Эстонии и Словакии, но закрепиться в главной команде страны так и не смог.

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