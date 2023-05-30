Во вторник, 30 мая, в Киев приехали знаменитости из мира футбола – Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Легенда Динамо и Милана даже взял с собой старшего сына Джордана.

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Целью поездки стала благотворительная платформа UNITED24, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским. Одним из послов проекта является Андрей Шевченко.

Теперь же глава государства объявил, что Александр Зинченко также стал послом UNITED24. Также Владимир Зеленский сообщил об организации благотворительного футбольного поединка в Лондоне.

Послы фандрейзинговой платформы UNITED24, звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года. Поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе "Стэмфорд Бридж". Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне.

– говорится в заявлении Владимира Зеленского.

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Отметим, что оба игрока связаны с Лондоном. Шевченко сейчас живет в столице Великобритании, а при игроке отдал два года Челси. В свою очередь, Зинченко является действующим игроком местного Арсенала.

Раньше Шевченко открыл сбор на восстановление школы в селе Бузова в Киевской области. Подарком для тех, кто задонатит, может стать уникальная вышиванка.