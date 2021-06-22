Перезагруженный: в США презентовали фильм посвященный возвращению Ломаченко

Фанаты бокса уже в ночь с 26 на 27 июня смогут снова насладиться боксом Василия Ломаченко. Накануне боя с Масайоши Накатани был выпущен фильм о карьере украинца.

Фильм о Ломаченко

В США промоутерская компания Top Rank символически выпустила фильм об успешной карьере Василия Ломаченко. Ленту презентовали накануне боя с японцем Масайоши Накатани.

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Украинский боксер выйдет впервые на ринг после болезненного поражения от Теофимо Лопеса, который был в октябре 2020 года. Обидчик Ломаченко забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Бойцы уже завершили свою подготовку и морально готовятся к поединку. Интересно, что в пассиве обоих есть фиаско от американца Лопеса.

Ломаченко – Накатани: что известно о бое

Фильм о Василие Ломаченко: видео