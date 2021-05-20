Ломаченко может покинуть США
Василий Ломаченко решил добавить во дворе дома в Лос-Анджелесе немного украинской символики. Украинский боксер в своих соцсетях поделился роликом, в котором видно, как спортсмен поднял флаг своего родного города из Одесской области – Белгород-Днестровского.
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На такое видео довольно неоднозначно отреагировали местные жители США. Они оставили негативные комментарии под постом украинца. Один из них вообще попросил боксера уехать из их страны из-за неуважения к американцам: "Это Америка. Не поднимай свой флаг выше нашего. Убирайся домой, если тебе это не нравится! Я бы не приехал в вашу страну и не поднял бы свой флаг выше вашего".
Видео, как Ломаченко поднимал флаг в США
Бой Ломаченко – Накатани
- Поединок между Ломаченко и Накатани официально состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
- В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Украинский боксер вернется на ринг после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. Из-за этого фиаско Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.
- Накатани тоже проигрывал Лопесу, однако в предыдущем поединке он победил. Японец одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.
- 10 мая боксер из Украины уже вылетел в США, чтобы начать подготовку к бою. Ломаченко активно тренируется на побережье Тихого океана.