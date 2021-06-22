Фильм о Ломаченко
В США промоутерская компания Top Rank символически выпустила фильм об успешной карьере Василия Ломаченко. Ленту презентовали накануне боя с японцем Масайоши Накатани.
К теме Будет горячо: Накатани прибыл в США на бой с Ломаченко
Украинский боксер выйдет впервые на ринг после болезненного поражения от Теофимо Лопеса, который был в октябре 2020 года. Обидчик Ломаченко забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Бойцы уже завершили свою подготовку и морально готовятся к поединку. Интересно, что в пассиве обоих есть фиаско от американца Лопеса.
Ломаченко – Накатани: что известно о бое
- Top Rank еще в мае 2021 года подтвердила информацию о бое Ломаченко – Накатани. Было опубликовано промо поединка.
- Поединок состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США). Поединок смогут посетить около 4-х тысяч поклонников бокса.
- Свою подготовку Ломаченко проводил на побережье Тихого океана. Во время своей работы украинец отметился скандальной выходкой. Боксер из Украины решился поднять флаг родного Белгород-Днестровского на американской земле. Такой поступок вызвал возмущение со стороны местных.
Фильм о Василие Ломаченко: видео