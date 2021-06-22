Фільм про Ломаченка
У США промоутерська компанія Top Rank символічно випустила фільм про успішну кар'єру Василя Ломаченка. Стрічку презентували напередодні бою з японцем Масайоші Накатані.
До теми Буде гаряче: Накатані прибув у США на бій з Ломаченком
Український боксер вийде вперше на ринг після болючої поразки від Теофімо Лопеса, яка була у жовтні 2020 року. Кривдник Ломаченка забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Бійці вже завершили свою підготовку та морально готуються до поєдинку. Цікаво, що у пасиві обох є фіаско від американця Лопеса.
Ломаченко – Накатані: що відомо про бій
- Top Rank ще у травні 2021 року підтвердила інформацію про бій Ломаченко – Накатані. Було опубліковане промо поєдинку.
- Поєдинок відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США). Двобій зможуть відвідати близько 4-х тисяч прихильників боксу.
- Свою підготовку Ломаченко проводив на узбережжі Тихого океану. Під час своєї роботи українець відзначився скандальною витівкою. Боксер із України наважився підійняти прапор рідного Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав обурення зі сторони місцевих.
Фільм про Василя Ломаченка: відео