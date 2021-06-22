Фільм про Ломаченка

У США промоутерська компанія Top Rank символічно випустила фільм про успішну кар'єру Василя Ломаченка. Стрічку презентували напередодні бою з японцем Масайоші Накатані.

До теми Буде гаряче: Накатані прибув у США на бій з Ломаченком

Український боксер вийде вперше на ринг після болючої поразки від Теофімо Лопеса, яка була у жовтні 2020 року. Кривдник Ломаченка забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Бійці вже завершили свою підготовку та морально готуються до поєдинку. Цікаво, що у пасиві обох є фіаско від американця Лопеса.

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій

Фільм про Василя Ломаченка: відео