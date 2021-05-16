Ломаченко тренируется в Калифорнии
В своем инстаграме 34-летний Ломаченко опубликовал фотографии, где он выполняет беговую работу на песке.
Примечательно Жан Беленюк дал прогноз на бой Ломаченко – Накатани
Ломаченко тренируется на побережье Тихого океана.
- Ломаченко и японец Накатани официально встретятся 26 июня. Бой состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США).
- Василий Ломаченко вернется после поражения Теофимо Лопесу, которое получил осенью 2020. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.
- Накатани в предыдущем поединке одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь. Накатани также проигрывал Лопесу.