Ломаченко тренируется в Калифорнии

В своем инстаграме 34-летний Ломаченко опубликовал фотографии, где он выполняет беговую работу на песке.

Примечательно Жан Беленюк дал прогноз на бой Ломаченко – Накатани

Ломаченко тренируется на побережье Тихого океана.

  • Ломаченко и японец Накатани официально встретятся 26 июня. Бой состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США).
  • Василий Ломаченко вернется после поражения Теофимо Лопесу, которое получил осенью 2020. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.
  • Накатани в предыдущем поединке одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь. Накатани также проигрывал Лопесу.