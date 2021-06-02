Бой со зрителями

Власти округа Кларк, к которому относится Лас-Вегас, накануне официально разрешили на 100% заполнять арены, рестораны и другие места массового скопления людей.

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Таким образом, украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой бой против Масайоши Накатани при поддержке американских зрителей. Официально поединок состоится 26 июня на арене Virgin Hotel. Вживую бой смогут посетить около 4 тысяч болельщиков.

Следующий бой Ломаченко