Три "золота" и мультимедалист Крипак: итоги Паралимпиады для Украины за 2 сентября

Сборная Украины вновь завоевала несколько медалей различного достоинства на Паралимпийских играх в Токио. Итоги Паралимпиады для Украины за 2 сентября читайте в материале Спорт 24.

3 "золота" за один день

Сборная Украины на Паралимпиаде уже достигла отметки в 20 золотых медалей. В четверг, 2 сентября, украинские спортсмены завоевали 3 медали высшей пробы.

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Уже который день порадовали украинские легкоатлеты в толкании ядра. Мария Помазан стала лучшей на Паралимпиаде. Марии не было равных в толкании ядра в классе F35.

Для Помазан эта награда стала первой на Паралимпиаде в Токио. В целом это ее второе паралимпийское золото и четвертая медаль в карьере.

Вторую золотую медаль Украине принес легкоатлет Владислав Загребельный. Украинец одержал победу в прыжках в длину в классе Т37.

Украинский легкоатлет установил новый рекорд Европы! Владислав опередил ближайшего конкурента на 15 сантиметров.

Юбилейное 20 "золото" в медальную копилку Украины добавил неудержимый Максим Крипак. Украинскому спортсмену не было равных в заплыве на 100 метров на спине. Крипак победил в классе S10.

Максим Крипак – автор 6 наград Паралимпийских игр в Токио. Украинский пловец по состоянию на 2 сентября получил больше всего медалей среди спортсменов из всех стран.

В его активе 4 золотые награды и по одному "серебру" и "бронзе".

4 "серебра" и 2 "бронзы" для Украины

Щедрым 9 день Паралимпиады был и на серебряные награды. Украинские паралимпийцы выиграли 4 "серебра".

Пловчиха Елизавета Мерешко получила уже 5 медалей на Играх в Токио. Украинка заняла второе место на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6.

Львовянин Виктор Дидух сумел стать двукратным призером Паралимпиады в Токио. Чемпион Игр в Рио в паре с Максимом Николенко завоевал серебро по настольному теннису.

Очередную медаль по плаванию для Украины выиграл Антон Коль. Наш спортсмен занял второе место в классе S1 на дистанции 50 метров на спине.

Последнее "серебро" 2 сентября в активе сборной Украины принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук. Ботурчук финишировала второй в беге на 100 метров. Наша спортсменка выступила в классе T12.

Для Ботурчук это уже вторая медаль Паралимпиады в Токио. 31 августа украинка завоевала "серебро" в беге на 400 метров в классе Т12.

Украинские спортсмены 2 сентября получили еще 2 бронзовые награды. Алексей Денисюк занял третье место в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров.

Еще одну "бронзу" для Украины получил пловец Денис Остапченко. Наш спортсмен занял третье место в заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров. Остапченко выступил в классе S3.

Для Остапченко это уже вторая медаль в Токио. Украинец 29 августа завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине в классе S3.



Медали Украину 2 сентября / Инфографика Спорт 24

Всего по состоянию на 2 сентября Украина имеет 84 медали – 20 "золотых", 39 "серебряных" и 25 "бронзовых". В медальном зачете Украина вернулась на 5 место, обойдя Нидерланды.

Также сборная Украины остается на четвертом месте по количеству медалей.



Медальный зачет по состоянию на 2 сентября / Скриншот