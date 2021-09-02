Крипак – лучший паралимпиец в Токио

26-летний Максим Крипак проводит просто феноменальную Паралимпиаду в Токио. Харьковчанин получил уже шесть наград, четыре из которых высшей пробы.

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Также в его активе есть одно "серебро" и "бронза". Украинцу удалось по состоянию на 2 сентября стать самым успешным мультимедалистом Паралимпиады-2020. Максим опередил в этой борьбе пловца из Беларуси Игара Боки. В копилке белоруса 5 наград, но на одно "золото" больше, чем у Крипака.

Отметим, что у белорусского пловца нет вознаграждения другого сорта в Токио. Тройку лучших мультимедалистов в Токио пока закрывает Чжео Тао из Китая, который также представляет плавание. Тао четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала.

Все достижения Крипака в Токио