Остался неудовлетворенным: Майк Тайсон прокомментировал победу Усика над Джошуа

Александр Усик отобрал у Энтони Джошуа чемпионские титулы. За боем наблюдал легендарный Майк Тайсон.

Недовольство "Железного Майка"

Украинский боксер уничтожил все прогнозы экспертов, которые отдавали победу британцу. Легендарный Майк Тайсон поделился впечатлениями от боя украинца с Джошуа.

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55-летний американец остался недоволен уровнем бокса, который показали бойцы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

"Железный Майк" дерзко и уверенно написал, что с таким боксом Усик и Джошуа не смогли бы победить его, когда он был на пике формы.

После просмотра боя Джошуа – Усик думаю, что, возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике,

– написал Тайсон.

В 2020 году Тайсон вернулся в бокс и провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Встреча боксеров завершилась ничьей и скандальным поведением Майка. Американец не согласился с таким решением судей.

Усик вернул титулы Джошуа в Украину

Бой в Лондоне длился все 12 раундов. Только по судейским запискам победу в поединке получил Усик. Однако на протяжении всего поединка было заметно преимущество украинца на ринге. Александр был точнее, а Джошуа бил воздух. В последнем раунде бой и вообще мог завершиться нокаутом для британца, но гонг об окончании поединка спас Энтони.

Британец не сумевший приноровиться к подвижному Усику. После поединка боксеры тепло поздравили друг друга. Энтони сразу после фиаско заговорил о реванше. Боксер из Украины не против провести второй поединок, но уже в его стране. Но промоутер Эдди Хирн заявил, что сделать будет это крайне сложно.