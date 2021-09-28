Невдоволення "Залізного Майка"

Український боксер знищив усі прогнози експертів, які віддавали перемогу британцю. Легендарний Майк Тайсон поділився враженнями від бою українця з Ентоні Джошуа.

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55-річний американець залишився незадоволений рівнем боксу, який показали бійці. Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

"Залізний Майк" зухвало та впевнено написав, що з таким боксом Усик та Джошуа не змогли б перемогти його, коли він був на піку форми.

Після перегляду бою Джошуа – Усик думаю, що, можливо, в той вечір у них був невдалий день. Після такого виступу ви дійсно вважаєте, що вони могли б побити мене на моєму піку,

– написав Тайсон.

У 2020 році Тайсон повернувся у бокс і провів виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого. Зустріч боксерів завершилася нічиєю та скандальною поведінкою Майка. Американець не погодився із таким рішенням суддів.

Усик повернув титули Джошуа в Україну

Бій у Лондоні тривав усі 12 раундів. Лише за суддівськими записками перемогу у поєдинку здобув Усик. Однак протягом усього поєдинку було помітно перевагу українця на ринзі. Олександр був точнішим, а Джошуа викидував удари у повітря. В останньому раунді бій й взагалі міг завершитись нокаутом для британця, але гонг про завершення поєдинку врятував Ентоні.

Британець не зумів пристосуватись до рухливого Усика. Після поєдинку боксери тепло привітали одне одного. Ентоні відразу після фіаско заговорив про реванш. Боксер із України не проти провести другий поєдинок, але вже у його країні. Але промоутер Едді Хірн заявив, що зробити буде це вкрай складно.