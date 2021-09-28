Недовольство "Железного Майка"

Украинский боксер уничтожил все прогнозы экспертов, которые отдавали победу британцу. Легендарный Майк Тайсон поделился впечатлениями от боя украинца с Джошуа.

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55-летний американец остался недоволен уровнем бокса, который показали бойцы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

"Железный Майк" дерзко и уверенно написал, что с таким боксом Усик и Джошуа не смогли бы победить его, когда он был на пике формы.

После просмотра боя Джошуа – Усик думаю, что, возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике,

– написал Тайсон.

В 2020 году Тайсон вернулся в бокс и провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Встреча боксеров завершилась ничьей и скандальным поведением Майка. Американец не согласился с таким решением судей.

Усик вернул титулы Джошуа в Украину

Бой в Лондоне длился все 12 раундов. Только по судейским запискам победу в поединке получил Усик. Однако на протяжении всего поединка было заметно преимущество украинца на ринге. Александр был точнее, а Джошуа бил воздух. В последнем раунде бой и вообще мог завершиться нокаутом для британца, но гонг об окончании поединка спас Энтони.

Британец не сумевший приноровиться к подвижному Усику. После поединка боксеры тепло поздравили друг друга. Энтони сразу после фиаско заговорил о реванше. Боксер из Украины не против провести второй поединок, но уже в его стране. Но промоутер Эдди Хирн заявил, что сделать будет это крайне сложно.