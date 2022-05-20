Он волшебник, – фанаты Эвертона поддержали Миколенко топовым баннером

Виталий Миколенко с января выступает за Эвертона. За этот промежуток времени он успел завоевать расположение местных фанатов.

Невероятная поддержка фанатов

Виталия однозначно любят в Мерсисайде. В сети появилось фото с баннером болельщиков Эвертона, посвященный украинскому защитнику "ирисок", пишет 24 канал.

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Он волшебник. Вы знаете,

– написано на баннере.



Фанаты Эвертона / Фото с твиттера

Невероятная радость болельщиков Эвертона

Английский Эвертон сохранил место в АПЛ на следующий сезон. 19 мая "ириски" в сверхважном для себя матче сумел сделать невероятный камбэк и обыграл Кристал Пелас со счетом 3:2.

Это впервые в своей истории Эвертон победил, когда проигрывал 0:2 по ходу матча.

После забитого третьего гола болельщики "ирисок" выбежали на поле, чтобы отпраздновать успех своей команды. Однако сам матч еще не закончился, это было на 85-й минуте игры.

Болельщиков вывели, но они вернулись на поле уже после финального свистка. В этот момент их уже никто не выгонял с поля.

Карьера Миколенко в Эвертоне

Виталий подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.

Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Экс-защитник киевского Динамо играет под 19-м номером.

Контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2026 включительно.

За столь короткий промежуток времени украинцу уже удалось завоевать расположение болельщиков. Миколенко признали лучшим игроком апреля в составе "ирисок". Фанаты ливерпульского клуба выбирали своего фаворита.

8 мая Виталий отметился дебютным забитым мячом в поединке против Лестера.

Виталий помогает Украине приблизить победу