Важная поддержка болельщиков

За команду "ирисок" Миколенко выступает всего 4 месяца, однако ему удалось быстро завоевать симпатию болельщиков. Голосование проходило на форуме фанатов Эвертона GrandOldTeam.com.

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Украинец на один балл опередил бразильца Ришарлисона. А третьим стал молодой талант команды Энтони Гордон.

"Виталий Миколенко находится в клубе только четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и близких должна занимать все его мысли.

Тем не менее, его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные болельщики Гудисона. Миколенко набрал чуть больше 18% общего количества поданных голосов", – говорится в заявлении сайта.

Карьера Миколенко в АПЛ

В апреле украинский защитник сыграл в составе своей команды все 5 матчей, отыграв у них с первой до последней минуты. Всего же в этом сезоне украинец сыграл за Эвертон 12 поединков.

1 января стало известно, что футболист сборной Украины Виталий Миколенко официально подписал контракт с Эвертоном.

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Контракт был подписан до лета 2026 включительно.

Кстати говоря. Эвертон находится на 18 строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету "ирисок" всего 32 очка.

"Ириски" в апреле выиграли один матч против Манчестера Юнайтед (1:0), с Лестером сыграли вничью (1:1) и три проиграли (Вест Хэму – 1:2, Бернли – 2:3 и Ливерпулю – 0:2).

1 мая клуб украинца сенсационно обыграл Челси и увеличил шансы сохранения "прописки" в АПЛ.

В воскресенье, 8 мая, "ириски" попробуют свои силы в противостоянии против Лестера.

Игроки Эвертона поддерживают Виталия с первых дней полномасштабной войны. В начале марта Миколенко вывел партнеров на кубковый матч против Борхем Вуд в качестве капитана. Тогда Эвертон победил 2:0, а украинец травмировался и покинул поле на 60-й минуте.